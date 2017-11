Duitse politie verijdelt mogelijke aanslag door arrestatie Syrische verdachte

De negentienjarige verdachte werd volgens de minister al enige tijd in het oog gehouden en zou nu "op het juiste tijdstiip" zijn opgepakt. "Laat genoeg om bewijzen veilig te stellen en tegelijkertijd vroeg genoeg om het gevaar te bezweren."

De verdachte Yamen A. zou met een "islamistisch gemotiveerde" aanslag met krachtige explosieven zo veel mogelijk mensen hebben willen doden of verwonden. Hij was volgens het Openbaar Ministerie al begonnen onderdelen en chemicaliën voor een bom aan te schaffen. Of hij ook een specifiek doelwit op het oog had, is volgens het OM nog onduidelijk.

De Syriër had via internet contact met iemand die zichzelf als een "soldaat van het kalifaat" presenteerde. "Wij weten echter niet wie deze persoon is en of hij de verdachte in zijn plannen heeft aangemoedigd", zei een woordvoerder van het OM. De aangehouden man wordt daarom vooralsnog niet verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Hamburg

Behalve de woning van de verdachte zijn ook woningen van anderen doorzocht, onder meer in Hamburg. Geen van de personen die in die woningen werden aangetroffen is opgepakt.

Minister De Maizière zei dat het niveau van de terreurdreiging in Duitsland onverminderd hoog blijft. Hij zei dat veiligheidsdiensten in de deelstaten en de Bondsrepubliek, nationaal en internationaal nauw en goed samenwerken en "waar nodig kordaat en consequent optreden."