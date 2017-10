Terreurverdachte Abdeslam bij proces Brussel over schietpartij in Vorst

Dat heeft het federaal parket vrijdag bekendgemaakt nadat via een Europees aanhoudingsbevel overeenstemming met de Franse autoriteiten over Abdeslams uitlevering was bereikt. De 28-jarige Fransman wilde zelf aanwezig zijn bij het proces.

Abdeslam wordt gezien als een van de terroristen bij de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs waarbij 130 doden vielen. Van de acht aanslagplegers kwamen er zeven om, onder wie zijn broer Brahim.

Abdeslam vluchtte en werd pas in maart 2016 opgepakt, in de Brusselse deelgemeente Molenbeek, waar hij opgroeide. Drie weken later werd hij overgedragen aan de Franse autoriteiten. Sindsdien zit hij in een gevangenis vlak bij Parijs.

Het Belgische parket geeft "geen toelichting of commentaar" over hoe Abdeslam naar het justitiepaleis in Brussel komt. Volgens de Belgische krant La Dernière Heure wordt hij elke ochtend per helikopter heen en 's avonds weer terug naar zijn Franse cel gevlogen.

Aanslagen

Het proces op 18, 19, 21 en 22 december betreft een schietpartij in het Brusselse Vorst een week voor de aanslagen in Brussel, op 22 maart 2016.

Een Belgisch-Frans politieteam zat de ondergedoken Abdeslam op de hielen en vond zijn schuilplaats. Er werden schoten uitgewisseld, waarbij een andere terrorist door een politiescherpschutter werd doodgeschoten. Abdeslam ontkwam maar werd drie dagen later alsnog gepakt.

Het is niet bekend of hij betrokken was bij de voorbereiding van de aanslagen in Brussel, maar justitie vermoedt dat zijn arrestatie de plannen wel heeft versneld.