Duitsland behoudt tijdelijke paspoortcontroles bij grens Oostenrijk

Dit meldt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maiziere donderdag. De maatregel geldt ook voor passagiers van vluchten vanuit en naar Griekenland, eerder een populaire route onder illegale immigranten uit Irak en Syrië.

De tijdelijke herinvoering van grenscontroles is volgens het Schengenakkoord, dat vrij reizen binnen de aangesloten landen biedt, toegestaan indien er sprake is van een crisissituatie.

De controles werden in 2015 ingevoerd met toestemming van de Europese Commissie, nadat vluchtelingen massaal hun weg wisten te vinden naar Duitsland en andere landen in het westen van Europa. Eigenlijk zou de maatregel, na eerdere verleningen, per 11 november worden opgeheven.

Dit jaar zijn in Duitsland zo'n 140.000 nieuwe asielzoekers geregistreerd.

Veiligheid

Volgens De Maizière is vrij reizen weer mogelijk zodra de algehele veiligheidssituatie in Duitsland verbetert. "We werken hier hard aan, maar er is nog een lange weg te gaan", aldus de minister. Het land kreeg vorig jaar zes keer te maken met aanslagen door islamitische extremisten, waaronder een zeer dodelijke op een kerstmarkt in Berlijn.

De Europese Commissie liet vorige maand weten een plan van Frankrijk en Duitsland te steunen voor een meer permanente vorm van grenscontroles in de Schengengebied. De zone bestaat uit 26 Europese landen.