Salah Abdeslam wil aanwezig zijn bij proces over schietpartij Brussel

De Brusselse rechtbank bepaalde vorige maand dat Abdeslam ook in België terecht moet staan. Hem wordt poging tot moord in een terroristische context en verboden wapenbezit ten laste gelegd, evenals medeverdachte Soufien A.

Het proces in België begint in december. Abdeslam moet nog wel een nieuwe advocaat kiezen. Juridisch gezien heeft hij het recht om zijn proces bij te wonen.

De twee waren een week voor de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 betrokken bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst. Een Belgisch-Frans politieteam werd toen vanuit een pand beschoten met een kalasjnikov.

De Algerijnse terrorist Mohamed Belkaïd werd vervolgens doodgeschoten door een politiescherpschutter, maar Abdeslam en A. ontkwamen. Het duo werd drie dagen later opgepakt in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Het Belgische gerecht heeft de schietpartij in januari al gereconstrueerd.

Parijs

Abdeslam werd lang gezocht voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. Hij is de enige overlevende van de groep terroristen die op 13 november 2015 in Parijs 130 mensen doodde met automatische wapens en zelfmoordaanslagen.

In maart 2016 werd hij gearresteerd in de Brusselse wijk Molenbeek. Abdeslam wordt verdacht van moord en betrokkenheid bij terrorisme.