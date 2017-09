Politie Londen arresteert derde verdachte voor aanslag op metrostation

Dat melden Britse media. Het gaat om een 25-jarige man uit Newport in Wales.

Zaterdag arresteerde de politie een 21-jarige man in Hounslow en een 18-jarige man in Dover. De 21-jarige verdachte is een voormalig pleegkind en de 18-jarige is een wees uit Irak, die op zijn vijftiende naar het Verenigd Koninkrijk kwam, nadat zijn ouders overleden.

De autoriteiten stelden er rekening mee te houden dat meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor de aanslag.

''We hebben deze drie mannen in hechtenis en er wordt huiszoeking gedaan op vier adressen'', stelde het hoofd van de Londense antiterreureenheid tegenover The Independent. Hij zei dat de doorzoekingen enkele dagen kunnen duren.

Ontploffing

Door de ontploffing met een zelfgemaakt explosief raakten vrijdag dertig mensen gewond. Dat gebeurde bij metrostation Parsons Green in het zuidwesten van Londen.

Volgens de politie is een "geïmproviseerd explosief" (IED) gebruikt, dat eenvoudig en goedkoop was. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand.

Terroristische daad

De Britse veiligheidsdiensten hebben de situatie aangemerkt als een terroristisch incident. Het is de vijfde terroristische daad in Groot-Brittannië in zes maanden.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd liet zondag weten dat het onderzoek naar de aanslag dusdanig is gevorderd, dat het nationale dreigingsniveau is verlaagd van kritiek naar ernstig. Dat is het op een na hoogste niveau.

​