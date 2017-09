Verdachten aanslag metro Londen blijven vastzitten voor verhoor

Zaterdag arresteerde de politie een 21-jarige man in Hounslow en een achttienjarige man in Dover. De 21-jarige verdachte is een voormalig pleegkind en de achttienjarige is een wees uit Irak die op zijn vijftiende naar het Verenigd Koninkrijk kwam, nadat zijn ouders overleden.

De autoriteiten houden er rekening mee dat meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor de aanslag, meldt de BBC maandag. Zo is op camerabeelden te zien dat een persoon met een Lidl-tas een huis in de buitenwijk Sunbury verlaat om 6.50 uur in de ochtend, 90 minuten voordat de bom zou ontploffen. Op foto's van het explosief die na de aanslag zijn gemaakt, is te zien dat de bom in zo'n tas zat.

Doorzoekingen

De politie heeft mede naar aanleiding van de camerabeelden het huis doorzocht. De woning is van een ouder echtpaar dat in de loop der jaren honderden pleegkinderen heeft opgevoed.

Naast de woning in Sunbury onderzoekt Scotland Yard nog twee adressen: een woning in Stanwell en een gebouw in Hounslow, waar de 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat het steeds meer weet over hoe de bom is gemaakt maar dat er "nog heel veel te doen is".

Zelfgemaakt

Door de ontploffing met een zelfgemaakt explosief raakten vrijdag dertig mensen gewond. Dat gebeurde bij metrostation Parsons Green in het zuidwesten van Londen. Volgens de politie is een "geïmproviseerd explosief" (IED) gebruikt, dat eenvoudig en goedkoop was. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand.

De Britse veiligheidsdiensten hebben de situatie aangemerkt als een terroristisch incident. Het is de vijfde terroristische daad in Groot-Brittannië in zes maanden.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd liet zondag weten dat het onderzoek naar de aanslag dusdanig is gevorderd, dat het nationale dreigingsniveau is verlaagd van kritiek naar ernstig. Dat is het op een na hoogste niveau.