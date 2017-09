Politie arresteert 18-jarige man vanwege metro-aanslag Londen

Dat meldt de politie via sociale media. De dienst spreekt van een 'significante arrestatie', maar geeft aan dat het nationale dreigingsniveau op 'kritiek' blijft staan, het hoogste niveau.

Na de aanhouding doorzocht de politie een huis in Sunbury in de buurt van Londen. De gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De Londense politie heeft een gebied in een straal van honderd meter rond de woning afgezet om de operatie te vergemakkelijken. Zij wordt ondersteund door de politie van Surrey.

De politie houdt er rekening mee dat meer mensen verantwoordelijk kunnen zijn voor de aanslag. ''Onze prioriteiten zijn andere mogelijke betrokkenen te identificeren en te lokaliseren", aldus Neil Basu, nationaal coördinator van de dienst terrorismebestrijding zaterdagavond.

Volgens Basu is er een aantal interessante dingen gevonden in het havengebied van Dover. Dat werd deels ontruimd in het belang van het onderzoek naar de explosie. Daartoe werd besloten nadat de 18-jarige verdachte was aangehouden.

Aanslag

Door de ontploffing met een zelfgemaakt explosief raakten vrijdag dertig mensen gewond. Dat gebeurde bij metrostation Parsons Green in het zuidwesten van de stad. Volgens de Londense politie is een "geïmproviseerd explosief" (IED) gebruikt, dat eenvoudig en goedkoop was. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand.

De Britse veiligheidsdiensten hebben de situatie aangemerkt als een terroristisch incident. Het is de vijfde terroristische daad in Groot-Brittannië in zes maanden.

Dreigingsniveau

Het dreigingsniveau in Groot-Brittannië werd vrijdagavond opgeschaald naar 'kritiek', maakte premier Theresa May op televisie bekend. 'Kritiek' houdt in dat er een nieuwe aanval wordt verwacht.

Na de aanslag meldde Sky News al dat de Britse geheime diensten een verdachte hadden geïdentificeerd. Het is onbekend of de aangehouden man ook de persoon is die reeds in het vizier was.

De politie-inzet is dit weekeinde in heel Groot-Brittannië sterk verhoogd. Ook zijn militairen ingezet om instellingen en burgers te beschermen.