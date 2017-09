Dreigingsniveau in Groot-Brittannië 'kritiek' na aanslag Londen

Dit heeft premier Theresa May vrijdagavond op televisie bekendgemaakt.

De komende dagen zullen meer gewapende agenten en militairen te zien zijn op straat, aldus May. "Gedurende deze periode nemen legereenheden de bewakingstaken van de politie over op bepaalde afgeschermde plekken die niet toegankelijk zijn voor publiek."

De premier laat ook weten dat er meer wordt gepatrouilleerd en met name het transportsysteem extra zal worden beveiligd.

Bij de explosie in een metro in Londen raakten vrijdagochtend 29 mensen gewond. De Britse veiligheidsdiensten hebben de situatie aangemerkt als een terroristisch incident. Het is de vijfde terroristische daad in Groot-Brittannië in zes maanden.

Onderzoek

Volgens Sky News hebben de geheime diensten op basis van camerabeelden een verdachte geïdentificeerd. Tot dusver is nog niemand opgepakt. "We zitten achter verdachten aan", zegt Mark Rowley van de Britse terrorismebestrijding vrijdagavond.

Volgens de hooggeplaatste politie-officier wordt veel voortgang geboekt in het onderzoek naar de explosie. Dat de terroristische groepering Islamitische Staat (IS) de aanval heeft geclaimd, zegt volgens hem weinig. "Het is routinewerk voor IS om aanvallen te claimen, ook als ze er niet bij betrokken waren."

Camera's

Er wordt nog onderzoek gedaan naar beelden van bewakingscamera's. Ook worden resten van de bom geanalyseerd. Volgens de Londense politie is het explosief waarschijnlijk gemaakt aan de hand van instructies op het internet en waren de kosten ervan niet meer dan 6 euro.

De politie vreest dat het incident is voortgekomen uit een discussie onder extremisten over de vraag hoe ze op een eenvoudige manier veel leed en schade kunnen aanrichten.