Verdachte van dreiging bij Maassilo in Rotterdam komt vrij

Jimmy F. komt echter pas maandag op vrije voeten, omdat nog nader moet worden onderzocht of hij gevaar loopt, zegt zijn advocate Karianne Bal.

F. moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Als hij deze overtreedt bestaat de kans dat hij weer de cel in moet. Hij komt onder toezicht van de reclassering te staan.

Op 23 augustus werd in de Maassilo een concert van de band Allah-Las afgelast vanwege informatie over een mogelijke aanslag. Diezelfde nacht werd F. aangehouden in zijn woning in Zevenbergen. Hij zou via de versleutelde berichtendienst Telegram een bericht hebben verstuurd waarin hij sprak over een dreiging rond het concert.

Verdenking

Op de eerste zitting maakte het OM bekend de man te verdenken van meerdere terroristische misdrijven. Onzin zegt Bal. Zij vindt dat haar cliënt geen enkel strafbaar feit gepleegd. F. zou volgens haar "altijd goede bedoelingen" hebben gehad.

Het OM verdenkt hem nog steeds van terroristische misdrijven en heeft de zaak nog steeds in onderzoek, zei een woordvoerster.

F. zegt dat hij terroristen wilde ontmaskeren via internet. "Ik ben ervan overtuigd dat hij zich aan geen enkel strafbaar feit schuldig heeft gemaakt."

"Hij dacht dat hij met een IS-sympathisant aan het praten was", zegt Bal over het chatgesprek dat vermoedelijk tot zijn arrestatie heeft geleid. De man probeerde vaker achter informatie over terrorisme te komen.

Onlinegroep

De Volkskrant schreef eerder dat F. lid is van de onlinegroep Syria General, die op meerdere plekken actief is. Leden analyseren onder meer foto's van IS-strijders in Syrië om hun locatie te achterhalen. De krant schrijft dat op basis van gesprekken met bronnen en chatconversaties die zijn ingezien.

F. is volgens de krant ook lid van een subgroep van Syria General die poogt op internet in contact te komen met moslims die namens IS aanslagen willen plegen in Europa. In die groep, de Anti-Terreur Infiltratie Eenheid, bespreken de leden hoe ze informatie aan de terroristen kunnen ontlokken.

Twee bronnen, die uit angst voor represailles van IS anoniem willen blijven, zeggen tegen de krant dat Jimmy F. geregeld sprak met inlichtingendienst AIVD. Volgens hen was de AIVD op de hoogte van de infiltratiepogingen.