Teloorgang Van de Zandschulp duurt voort met kansloze nederlaag in Astana

Botic van de Zandschulp is woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Astana. De Veenendaler verloor in twee sets van Alexander Shevchenko: 6-4 en 6-3. De nederlaag past in het belabberde jaar van Van de Zandschulp.

Van de Zandschulp had vanaf de eerste bal grote moeite met de Rus Shevchenko, die zeventien plaatsen lager op de wereldranglijst staat (68e om 85e). De 27-jarige Nederlander werkte in zijn eerste twee opslaggames nog enkele breakpoints weg, maar werd bij een 3-2-stand alsnog gebroken. Daarna won Shevchenko eenvoudig de set.

Ook in het tweede bedrijf kende Van de Zandschulp een povere start. Hij leverde direct zijn opslaggame in. De Veenendaler brak Shevchenko nog wel terug, maar werd bij een 4-3-stand opnieuw gebroken. Dat bleek de nekslag op het Kazachse hardcourt.

De nederlaag is kenmerkend voor het bedroevende jaar van Van de Zandschulp. Het keerpunt is vrij nauwkeurig aan te wijzen. Eind april ging hij pijnlijk onderuit tegen Holger Rune in de finale van het toernooi van München. Van de Zandschulp verkwanselde vier matchpoints en greep zo naast de eerste ATP-eindzege uit zijn loopbaan.

Spaarzaam lichtpuntje in Davis Cup

Die tik is hij niet te boven gekomen. Van de Zandschulp werd daarna direct uitgeschakeld in zes van de acht toernooien waaraan hij deelnam. Bij de overige twee gelegenheden sneuvelde hij een ronde later. Zijn twee recente zeges op Tommy Paul en Duje Ajdukovic in de Davis Cup vormen spaarzame lichtpuntjes.

De teloorgang is aan de ranking van Van de Zandschulp af te zien. Waar hij in april nog 29e op de wereldranglijst stond, is de Nederlander inmiddels afgegleden naar de 68e positie. Zijn hoogste notering was plek 23 in augustus 2022.