Arantxa Rus mist matchpoints en is meteen klaar op WTA-toernooi in China

Arantxa Rus is dinsdag in haar eersterondepartij op het WTA-toernooi in het Chinese Ningbo uitgeschakeld. De 32-jarige Nederlandse miste twee matchpoints en verloor uiteindelijk in drie sets van de Russische Kamilla Rakhimova: 6-3, 6-7 (5) en 3-6.

De als zesde geplaatste Rus (WTA-51) begon sterk tegen Rakhimova, die 26 plekken lager op de wereldranglijst staat. In de eerste set brak de Zuid-Hollandse haar tegenstandster bij een 2-1-stand. Daarna gaf ze de voorsprong niet meer uit handen.

Rus kwam in de tweede set op een 5-2-voorsprong en kreeg twee matchpoints, maar kon deze niet benutten. Rakhimova vocht zich terug in de wedstrijd en won de tiebreak. In het derde bedrijf was het verzet van Rus gebroken. Rakhimova sloeg na bijna 2,5 uur bij haar eerste matchpoint toe.

Met het verlies in Ningbo beleeft Rus in het enkelspel haar vierde nederlaag op rij. Haar laatste zeges dateren van begin augustus op het ITF-toernooi op Gran Canaria.