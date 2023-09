Team Wereld bijna zeker van Laver Cup na zeges op verzwakt Team Europa

Delen via E-mail

De tennissers van Team Wereld hebben zondag op de slotdag van de Laver Cup in het Canadese Vancouver nog één overwinning nodig om Team Europa te verslaan. Team Wereld boekte zaterdag drie zeges en staat op een 10-2-voorsprong.

Team Wereld had na de eerste dag, wanneer zeges één punt opleveren, een 4-0-voorsprong opgebouwd. Op dag twee in de Rogers Arena waren er per duel twee punten te verdienen. Een overwinning op de slotdag levert drie punten op.