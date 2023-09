Team Wereld neemt op Laver Cup grote voorsprong op verzwakt Team Europa

Delen via E-mail

De tennissers van Team Wereld hebben op de eerste dag van de Laver Cup direct een ruime voorsprong genomen op Team Europa. In Vancouver wonnen ze alle vier de wedstrijden.

Ben Shelton, Francisco Cerundolo en Félix Auger-Aliassime waren de besten in de drie enkelpartijen. In het dubbelspel haalden Frances Tiafoe en Tommy Paul het vierde punt binnen door een zege op Arthur Fils en Andrei Roeblev: 6-3, 4-6 en 10-6.

Cerundolo versloeg Alejandro Davidovich Fokina in de openingspartij met 6-3 en 7-5. Auger-Aliassime ontdeed zich met 6-4 en 6-3 van Gaël Monfils en Shelton rekende met 7-6 (4) en 6-1 af met Fils.

De Laver Cup stond vorig jaar in het teken van het afscheid van Roger Federer, die in een emotionele wedstrijd aan de zijde van zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal zijn loopbaan beëindigde. De Zwitserse tennislegende is dit jaar als toeschouwer aanwezig.