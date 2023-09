Nederland ontloopt Djokovic en speelt in kwartfinales Davis Cup tegen Italië

De Nederlandse tennissers nemen het in de kwartfinales van de Davis Cup Finals op tegen Italië. De ploeg van teamcaptain Paul Haarhuis ontloopt een confrontatie met het Servië van Novak Djokovic.

Servië is dinsdag bij de loting gekoppeld aan Groot-Brittannië. De andere kwartfinales gaan tussen Canada en Finland en Tsjechië en Australië. De eindfase van de Davis Cup wordt van 21 tot en met 26 november in Málaga gespeeld.

Haarhuis kijkt uit naar de ontmoeting met de Italianen. "Het is een heel sterk team met een scala aan topspelers, zoals Jannik Sinner, Lorenzo Musetti en Matteo Berrettini", zegt de oud-tennisser in een bericht van tennisbond KNLTB op het sociale medium X .

"Het zal zwaar worden. Maar als we zo spelen als in Split, dan kunnen we van iedereen winnen", zegt Haarhuis. Oranje plaatste zich afgelopen week in Kroatië voor de kwartfinales door in de groepsfase bij de twee beste landen te eindigen.