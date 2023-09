Griekspoor laat zich verrassen in Davis Cup: Kroatië komt op gelijke hoogte

Tallon Griekspoor heeft zondag een verrassende nederlaag geleden in de Davis Cup-ontmoeting van Nederland met Kroatië. De Noord-Hollander verloor van Borna Gojo, waardoor de Kroaten op 1-1 kwamen.

Griekspoor ging in drie sets onderuit tegen Gojo: 6-4, 6-7 (2) en 4-6. De Nederlander is de nummer 24 van de wereld, terwijl zijn tegenstander 53 plaatsen lager staat.

In de eerste set had Griekspoor voldoende aan één break, waarna Gojo de tweede set via de tiebreak won. In de beslissende set werkte de Nederlander een break achterstand weg, maar verloor hij bij 3-3 opnieuw zijn service en vervolgens de partij.

Eerder op de dag was Van de Zandschulp in de openingspartij te sterk voor Duje Ajdukovic: 6-3, 3-6 en 7-5. De Nederlander staat op de wereldranglijst 138 plaatsen hoger dan de Kroaat: 68 om 206.

In de eerste set nam Van de Zandschulp al snel een break voorsprong en die gaf hij niet meer weg. Na een vroege break in de tweede set leek hij op weg naar een simpele zege, maar Ajdukovic knokte zich terug en dwong een beslissende set af. Daarin maakte de mondiale nummer 68 het alsnog af.

Later op de dag brengt het dubbelspel de beslissing bij de ontmoeting tussen Nederland en Kroatië. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop komen dan in actie tegen Ajdukovic en Mate Pavic.

Botic van de Zandschulp won de openingspartij. Foto: Reuters

Nederland is al zeker van kwartfinales

Nederland was zaterdag al zeker van een plek in de kwartfinales van de Davis Cup. Door de overwinning van Finland op Kroatië eindigt de ploeg van captain Paul Haarhuis sowieso bij de eerste twee in de groep.

Alle nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales in het Spaanse Málaga. Vorig jaar pakte Nederland verrassend de groepswinst in een poule met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan. Oranje strandde toen in de kwartfinales tegen Australië.