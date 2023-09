Nederland zeker van kwartfinales Davis Cup dankzij zege Finland op Kroatië

De Nederlandse tennissers zijn zeker van een plaats in de kwartfinales van de Davis Cup. Oranje zag Finland in Split een overwinning boeken op Kroatië, waardoor de ploeg van teamcaptain Paul Haarhuis sowieso bij de eerste twee in de groep eindigt.

Nederland was de groep dinsdag begonnen met een 2-1-overwinning op Finland. Vervolgens versloeg Oranje ook knap de Verenigde Staten (2-1). Een kwartfinaleticket was daarmee al vrijwel zeker. De Amerikanen wonnen hun eerste wedstrijd van Kroatië.

Finland kwam na de partijen in het enkelspel tegen Kroatië op een onoverbrugbare 2-0-voorsprong. Otto Virtanen won de eerste wedstrijd tegen Kroaat Dino Prizmic met 6-4, 3-6 en 6-3. Emil Ruusuvuori versloeg daarna Borna Gojo: 7-6 (3) en 6-4.

Het Oranje van Haarhuis sluit de groepsfase zondag af tegen het uitgeschakelde gastland. Finland en de VS strijden een dag eerder om het tweede kwartfinaleticket voor de finaleronde.

Alle nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales in het Spaanse Málaga. Vorig jaar pakte Nederland verrassend de groepswinst in een poule met de VS, Groot-Brittannië en Kazachstan. Oranje strandde toen in de kwartfinales tegen Australië.