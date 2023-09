Djokovic wijst Servië de weg in Davis Cup, Murray wint op dag van begrafenis oma

Novak Djokovic heeft Servië vrijdag in de Davis Cup Finals aan een onoverbrugbare 2-0-voorsprong geholpen tegen gastland Spanje. In Manchester boekte Andy Murray namens Groot-Brittannië een zege op de dag dat zijn oma werd begraven.

Een dag voor de ontmoeting met Spanje bekende de 36-jarige Djokovic nog dat hij "niet okselfris" was na een druk seizoen. Desondanks boekte hij tegen Davidovich Fokina zijn twintigste zege op rij in de Davis Cup. Hij heeft nu zijn laatste dertien partijen en zijn laatste zeventien sets gewonnen.

Eerder op vrijdag was Djokovic' landgenoot Laslo Djere met 6-4 en 6-4 te sterk voor Albert Ramos-Viñolas. De Spanjaarden kunnen in Valencia niet beschikken over kopman Carlos Alcaraz.

Servië en Spanje vormen een groep met Tsjechië en Zuid-Korea. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales in november in Málaga.

"Vandaag is een zware dag voor me, het is de begrafenis van mijn oma", zei een zichtbaar aangeslagen Murray na zijn overwinning in de Manchester Arena. "Het spijt me voor mijn familie dat ik er niet bij kan zijn, maar oma, deze is voor jou."