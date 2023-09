Griekspoor baalt van 'krankzinnig' einde tegen Tiafoe: 'Zo wil je niet winnen'

Tallon Griekspoor is teleurgesteld door de manier waarop zijn partij tegen Frances Tiafoe in de Davis Cup Finals donderdag eindigde. De Nederlander zag zijn Amerikaanse opponent in de tiebreak van de beslissende set zwaar gefrustreerd raken.

"Het was een krankzinnige einde van de partij. Ik heb geen idee wat er gebeurde", zei de 27-jarige Griekspoor tegen Ziggo Sport na zijn verrassende zege op Tiafoe.

Griekspoor klopte Tiafoe in drie sets: 6-3, 6-7 (7) en 7-6 (2). Het laatste punt kreeg de Noord-Hollander cadeau van de nummer elf van de wereld.

Tiafoe kreeg het op matchpoint tegen aan de stok met de umpire en sloeg uit woede zijn racket kapot. Eerder in de partij had de Amerikaan al een waarschuwing gehad, waardoor Griekspoor zonder te spelen het beslissende punt kreeg toegewezen.

"Zo wil je een wedstrijd niet eindigen, zeker niet na een partij van zo'n hoog niveau", baalde Griekspoor. "Maar ik ben uiteraard erg blij met de overwinning en het veiligstellen van de punten."

Samenvatting: Griekspoor stunt tegen Amerikaan Tiafoe

'Zege op Tiafoe laat zien dat ik op goede weg ben'

Griekspoor won in zijn carrière pas eenmaal van een speler uit de top tien van de wereldranglijst. Begin vorige maand versloeg hij Taylor Fritz, de toenmalige mondiale nummer negen, in Washington.

Met zijn zege op Tiafoe heeft Griekspoor nu dus ook de nummer elf van de wereld geklopt. "Dat ik me kan meten met spelers van het niveau van Frances, laat zien dat ik op de goede weg ben. Ik bleef in mezelf geloven en ik bleef kalm. Dat deed ik de hele partij en dat betaalde zich uit."