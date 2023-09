Van de Zandschulp wint verrassend openingspartij tegen VS in Davis Cup Finals

Botic van de Zandschulp heeft de Nederlandse tennissers donderdag in de Davis Cup Finals op voorsprong gebracht in de groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten. De Veenendaler was in het Kroatische Split verrassend te sterk voor Tommy Paul.

De 27-jarige Van de Zandschulp versloeg de één jaar jongere Paul in twee sets: 7-6 (2) en 6-2. De nummer dertien van de wereld besliste de partij na 1 uur en 41 minuten op zijn vijfde matchpoint.

Van de Zandschulp en Paul waren in de eerste set behoorlijk aan elkaar gewaagd, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin was de Nederlander duidelijk sterker dan de Amerikaan.

In de tweede set zorgde Van de Zandschulp in de vijfde game voor de eerste break van de partij. Vervolgens liep hij uit naar 5-2 en mocht hij voor de wedstrijd serveren. Paul werkte nog vier matchpoints weg, maar moest op het vijfde matchpoint buigen.

Tommy Paul is de nummer dertien van de wereld. Foto: Getty Images

Griekspoor treft nummer elf van de wereld

Later op de dag speelt Tallon Griekspoor in de tweede enkelpartij tegen Frances Tiafoe, de mondiale nummer elf. Daarna komen Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel in actie tegen Austin Krajicek en Rajeev Ram.

Dinsdag won Nederland de eerste groepswedstrijd tegen Finland met 2-1. De Verenigde Staten wonnen hun openingswedstrijd tegen Kroatië met dezelfde cijfers.