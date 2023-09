Griekspoor klopt gefrustreerde Tiafoe in Davis Cup en stunt met Oranje tegen VS

Delen via E-mail

De Nederlandse tennissers hebben donderdag in het Kroatische Split voor een stunt gezorgd in de Davis Cup Finals. Tallon Griekspoor bezorgde Oranje het beslissende punt door een zwaar gefrustreerde Frances Tiafoe te kloppen.

De 27-jarige Griekspoor verraste de twee jaar jongere Tiafoe in drie sets: 6-3, 6-7 (7) en 7-6 (2). Het laatste punt kreeg de nummer elf van de wereld cadeau van zijn tegenstander.

Tiafoe kreeg het op matchpoint tegen aan de stok met de umpire en sloeg uit woede zijn racket kapot. Eerder in de partij had de Amerikaan al een waarschuwing gehad, waardoor Griekspoor zonder te spelen het beslissende punt kreeg toegewezen.

Griekspoor kreeg bij 5-4 in de beslissende set al een matchpoint, maar dat verspeelde hij. Vervolgens kwam de mondiale nummer 24 in de tiebreak met 5-2 voor. Tiafoe pakte nog een punt, maar daarna ging het dus mis voor de Amerikaan.

Dankzij de overwinning van Griekspoor kwam Nederland op een 2-0-voorsprong tegen de VS, waardoor de twee punten binnen zijn. De ploeg van captain Paul Haarhuis staat nu op vier punten en is vrijwel zeker van een plek in de knock-outfase.