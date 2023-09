Hartono vervolgt langverwachte winst op WTA-niveau met klinkende zege

Arianne Hartono heeft donderdag zeer overtuigend de kwartfinales van het WTA-toernooi in Osaka bereikt. De 27-jarige Nederlandse was in Japan veel te sterk voor Panna Udvardy uit Hongarije.

Hartono was als nummer 191 van de wereld binnen een uur klaar met Udvardy, die 65 plaatsen hoger staat op de WTA-ranglijst. Ze gunde haar tegenstander slechts twee games: 6-2 en 6-0.

Dinsdag was qualifier Hartono het toernooi op het Japanse hardcourt al goed begonnen door thuisspeelster Misaki Doi te verslaan. Het betekende haar eerste overwinning op WTA-niveau in een jaar.

Hartono speelt vooral toernooien in het ITF-circuit, een niveau onder de WTA-toernooien. In juni schreef ze het ITF-toernooi van het Portugese Setúbal op haar naam.