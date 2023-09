Tennisster Halep vier jaar geschorst wegens overtreden van dopingregels

Simona Halep is voor vier jaar geschorst omdat ze twee keer de dopingregels heeft overtreden. De 31-jarige Roemeense tennisster schrijft in een verklaring dat ze de schorsing gaat aanvechten bij sporttribunaal CAS.

Halep werd vorig jaar op de US Open positief getest op het verboden middel roxadustat. De tweevoudig Grand Slam-winnares heeft altijd ontkend dat ze bewust een verboden middel heeft gebruikt. De voormalig nummer één van de wereld zei dat een toegestaan supplement besmet was, maar het ITIA heeft vastgesteld dat de concentratie daarvoor te hoog is.

Het integriteitsagentschap ITIA startte in mei ook nog een tweede dopingzaak. Die draaide om afwijkende waarden in haar biologisch paspoort. De vierjarige schorsing is een straf voor beide zaken. Omdat Halep al bijna een jaar geschorst is en deze periode wordt verrekend, zal de tennisster tot oktober 2026 aan de kant staan.

Halep vecht de schorsing aan, zegt ze een verklaring op Instagram. "Ik blijf trainen en doe alles wat in mijn macht ligt om mijn naam te zuiveren. Het zijn valse beschuldigingen", schrijft ze. "Het afgelopen jaar was de moeilijkste wedstrijd van mijn leven en helaas gaat mijn gevecht door. Ik heb mijn leven gewijd aan het mooie tennisspel."

In haar carrière kende Halep grote successen. Ze stond liefst 64 weken op de nummer 1-positie van de WTA-ranglijst. In 2018 won ze Roland Garros. Een jaar later schreef ze Wimbledon op haar naam. Ze veroverde in totaal 24 WTA-titels.

Simona Halep won Roland Garros in 2018. Foto: Getty Images

'Ik ben extreem geschokt en teleurgesteld'

Halep was niet te spreken over de manier waarop het ITIA haar zaak behandelde. De Roemeense beschuldigde het agentschap van het opzettelijk vertragen van de hoorzitting.

"De instantie zegt publiekelijk het ene en doet privé het andere. Ik heb herhaaldelijk om mijn hoorzitting gevraagd, maar de ITIA stelde het voor de derde keer uit", schreef Halep vier maanden geleden op Instagram. "Ik ben extreem geschokt en teleurgesteld."