Van de Zandschulp opent Davis Cup Finals met nederlaag tegen Fin Virtanen

De Nederlandse tennissers zijn dinsdag slecht begonnen aan de Davis Cup Finals. Botic van de Zandschulp moest in twee sets zijn meerdere erkennen in de Fin Otto Virtanen.

Van de Zandschulp, de nummer 68 van de wereld, kon zijn Finse tegenstander in de eerste set lang bijbenen, maar had in de tiebreak geen schijn van kans. In de tweede set maakte Virtanen (ATP-125) het karwei af: 7-6 (0) en 6-4.