Oranje wint dankzij Griekspoor en dubbelspelers van Finland in Davis Cup Finals

Nederland heeft dinsdag in de Davis Cup Finals van Finland gewonnen. De eerste partij werd nog verloren door Botic van de Zandschulp, maar door zeges van Tallon Griekspoor en dubbelspelers Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop ging de winst naar Oranje.

Van de Zandschulp beet het spits af voor Nederland. De nummer 68 van de wereld kon Otto Virtanen in de eerste set lang bijbenen, maar had in de tiebreak geen schijn van kans. In de tweede set maakte Virtanen (ATP-125) het karwei af: 7-6 (0) en 6-4.

Griekspoor trok met zijn partij tegen Emil Ruusuvuori (ATP-57) de stand gelijk. Griekspoor (ATP-24) werkte in de eerste set nog op fenomenale wijze een setpunt weg en won vervolgens de tiebreak. De Nederlander pakte in het tweede bedrijf een vroege break en kon zo na een uur en drie kwartier de wedstrijd uitserveren: 7-6 (7) en 6-3.

Daardoor moest de dubbelpartij de beslissing brengen. Koolhof en Middelkoop gingen tegen Harri Heliövaara en Patrik Niklas-Salminen simpel met de eerste set aan de haal. De tweede set ging via een tiebreak naar de Finnen, maar in de beslissende set maakten de Nederlanders het eenvoudig af: 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Oranje speelt later deze week in de groepsfase van de Davis Cup Finals tegen Kroatië en de Verenigde Staten. Een plek bij de eerste twee geeft toegang tot de knock-outfase in Málaga. Coach Paul Haarhuis noemde de wedstrijd tegen Finland eerder "cruciaal". "Willen we verder komen, dan moeten we winnen van Finland."