Hartono boekt in Osaka eerste zege op WTA-niveau in een jaar tijd

Arianne Hartono heeft dinsdag ten koste van de Japanse Misaki Doi de tweede ronde van het toernooi in Osaka bereikt. Het was voor de Nederlandse tennisster de eerste zege op WTA-niveau in een jaar tijd.

De 27-jarige Hartono was in drie sets te sterk voor de vijf jaar oudere Doi (WTA-329). Hartono, nummer 191 op de wereldranglijst, versloeg de thuisspeelster met 6-2, 3-6 en 6-3.

Hartono won in augustus vorig jaar voor het laatst een wedstrijd in het hoofdschema van een WTA-toernooi. Ze versloeg toen in de eerste ronde in Vancouver de Canadese Eugenie Bouchard. In de volgende ronde werd Hartono uitgeschakeld door de Amerikaanse Emma Navarro.

De geboren Groningse speelt vooral veel toernooien in het ITF-circuit, een niveau onder de WTA-toernooien. Afgelopen juni won ze het ITF-toernooi van Setúbal. In 2018 en 2019 schreef ze het toernooi van Jakarta op haar naam.

Hartono treft in de tweede ronde in Osaka de Hongaarse Panna Udvardy, die de Duitse Tatjana Maria in drie sets versloeg. De 24-jarige Udvardy is de mondiale nummer 126.