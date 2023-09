Nederland wil stunt vervolg geven in Davis Cup Finals: zo ziet het toernooi eruit

De Nederlandse tennissers beginnen dinsdag in het Kroatische Split voor de derde keer ooit aan de Davis Cup Finals. Het team van captain Paul Haarhuis verraste vorig jaar met de groepswinst. Dit moet je weten over het landentoernooi.

Er doen aan groepsfase van de Davis Cup Finals (12-17 september) in totaal zestien landen mee. Die zijn onderverdeeld in vier poules. Er zijn vier speelsteden: Bologna, Manchester, Valencia en Split.

Nederland zit in een groep met Finland, de Verenigde Staten en gastland Kroatië. De andere drie poules bestaan uit Italië, Canada, Zweden en Chili (Bologna, groep A), Groot-Brittannië, Australië, Frankrijk en Zwitserland (Manchester, groep B) en Spanje, Servië, Tsjechië en Zuid-Korea (Valencia, groep C).

Elke ontmoeting tussen twee landen bestaat uit drie partijen: twee partijen in het enkelspel én een dubbelpartij. De twee beste ploegen van elke poule gaan naar de knock-outfase. Alle wedstrijden in deze fase worden in november in Málaga gespeeld.

Oranje was in 2019 en 2022 ook vertegenwoordigd in de Finals. Vorig jaar pakte Nederland verrassend de groepswinst in een poule met de VS, Groot-Brittannië en Kazachstan. Oranje werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Australië.

Coach Paul Haarhuis: "Waar Finland, Kroatië en wij vergelijkbaar zijn, zijn we tegen Amerika allemaal de underdog." Foto: ANP

Nederland plaatste zich in februari voor de Davis Cup Finals. De ploeg van Haarhuis won in Groningen met 3-0 van Slowakije. Oranje begon sterk dankzij zeges van Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven, waarna dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop het karwei afmaakten.

Griekspoor is de nieuwe kopman van het Nederlandse tennis. De geboren Haarlemmer won dit seizoen de ATP-toernooien van Pune en Rosmalen en is inmiddels opgeklommen naar de 24e plek op de wereldranglijst, zijn hoogst notering ooit.

Botic van de Zandschulp is ook weer van de partij. De 27-jarige Veenendaler kampte de voorbije periode met een enkelblessure, maar is inmiddels hersteld. Debutant Gijs Brouwer neemt de plaats in van Van Rijthoven. Koolhof en Middelkoop completeren de Nederlandse ploeg.

Nederland begint het hardcourttoernooi dinsdag om 15.00 uur tegen Finland. "Die wedstrijd is cruciaal", zei coach Haarhuis. "Willen we verder komen, dan moeten we de eerste wedstrijd winnen van Finland." De VS wordt met onder anderen Frances Tiafoe (ATP-11) en Tommy Paul (ATP-13) als sterkste land in de poule gezien. Taylor Fritz (ATP-9) ontbreekt.