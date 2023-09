Djokovic neemt revanche op Medvedev en grijpt 24e Grand Slam-titel op US Open

Novak Djokovic heeft in de nacht van zondag op maandag voor de vierde keer in zijn carrière de US Open gewonnen. De Serviër won in drie sets (6-3, 7-6 (5) en 6-3) van Daniil Medvedev, van wie hij in 2021 in de finale nog kansloos verloor.

Djokovic deelde de grootste klap uit in de tweede set, waarin hij een setpoint overleefde en na een tiebreak de set naar zich toe trok. In de derde set werd hij nooit serieus aan het wankelen gebracht en maakte hij het na 3 uur en 17 minuten af op zijn eerste matchpoint.

Met de zege in straight sets neemt Djokovic revanche van de verloren US Open-finale van 2021. Destijds kon hij voor het eerst een Calendar Slam (alle Grand Slams in één jaar) winnen, maar werd de druk hem te veel: hij verloor in drie sets (6-4, 6-4 en 6-4).

Door de zege lost de de 36-jarige Djokovic de Australiër Ken Rosewall af als oudste US Open-winnaar van het open tijdperk. Hij brengt zijn totaal op 24 Grand Slam-titels. Hij staat daarmee op gelijke hoogte met de Australische Margaret Court, die in 1973 tot dit aantal kwam.

Djokovic is al recordhouder bij de mannen sinds hij dit jaar Roland Garros won en Rafael Nadal (22) heeft geloosd. Djokovic schreef dit jaar ook de Australian Open op zijn naam en sluit het seizoen dus af met drie Grand Slam-titels. Dat deed hij eerder in 2011, 2015 en 2021.

Djokovic was vorig jaar niet welkom in VS

De US Open-titel is voor Djokovic niet alleen een revanche op Medvedev. Het is voor hem ook de gedroomde afloop van zijn terugkeer in New York. Vorig jaar was Djokovic niet welkom in de VS, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Met Medvedev trof Djokovic in de finale niet de tegenstander die veel tennisvolgers bij de start van het toernooi hadden verwacht. Medvedev stuntte in de halve finale tegen Carlos Alcaraz, die vorig jaar bij afwezigheid van Djokovic de US Open-titel veroverde.

Tegen Djokovic zat een nieuwe stunt er niet in voor Medvedev. De 'Djoker' maakte zijn intenties vroeg in de partij duidelijk en won zonder een punt tegen meteen de eerste servicegame van Medvedev. Aan die vroege break had hij voldoende voor setwinst.

Djokovic winnaar van slijtageslag in tweede set

In de tweede set, die maar liefst 1 uur en 45 minuten duurde, volgden de fraaie en lange slagenwisselingen elkaar in rap tempo op. Het hoogtepunt was een rally van 36 slagen waarbij de twee finalisten elkaar van hoek naar hoek stuurden.

Bij een 6-5-voorsprong kreeg Medvedev een setpunt, maar hij wist de set niet binnen te halen. Djokovic zocht het net op en de Rus wist hem niet te passeren met zijn backhand. In de tiebreak trok Djokovic - zoals zo vaak dit seizoen - aan het langste eind.

Voorafgaand aan de derde set liet Medvedev zich behandelen aan zijn linkerschouder. Na de medische onderbreking liep Djokovic uit naar een 3-1-voorsprong, waarna hij met een slordige game zijn service voor het eerst inleverde.