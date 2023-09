Gauff vol ongeloof na US Open-titel: 'De eerste keer dat ik mijn vader zie huilen'

Coco Gauff kan nog nauwelijks geloven dat ze zaterdag de US Open heeft gewonnen ten koste van de Belarussische Aryna Sabalenka. De negentienjarige Amerikaanse noemt het onwerkelijk dat ze in de voetsporen treedt van onder anderen tennislegende Serena Williams.

"Dit betekent zoveel voor mij. Ik ben een beetje in shock op dit moment. Eerlijk gezegd heb ik er geen woorden voor", zei Gauff tijdens de prijsuitreiking.

Gauff is de eerste Amerikaanse winnares sinds Sloane Stephens (2017) en de eerste tiener die de US Open op haar naam heeft geschreven sinds Serena Williams (1999).

In de jeugdjaren van Gauff waren Serena en Venus Williams haar grote voorbeelden. Venus won het toernooi twee keer en in 2001 voor het laatst. Serena was maar liefst zes keer de beste in New York. Negen jaar geleden zegevierde ze er voor het laatst.

Gauff belt nog snel haar broer

"Dit is de eerste keer dat ik mijn vader zie huilen", zei Gauff lachend. "Jullie hebben altijd in me geloofd, vanaf het begin. Mijn vader heeft me meegenomen naar Venus en Serena op deze baan."

"Bedankt New York, jullie steun betekent zoveel voor me", zei de tennisster, die opzien baarde door nog een telefoontje te plegen voor ze de trofee in ontvangst nam. "Ik belde mijn broer via FaceTime, maar hij nam niet op. Hij belde nog terug, maar toen moest ik gaan."