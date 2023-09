Tienersensatie Coco Gauff schrijft geschiedenis met US Open-titel in eigen land

Coco Gauff heeft zaterdag voor eigen publiek de US Open op haar naam geschreven. De Amerikaanse tienersensatie won in een meeslepende finale in drie sets van Aryna Sabalenka: 2-6, 6-3 en 6-2.

Gauff moest de eerste set na tal van onnodige fouten (van beide finalisten) nog aan Sabalenka laten, maar de Amerikaanse vocht zich feilloos terug. In de tweede set kwam ze al beter in de wedstrijd en in de derde set liet ze haar Belarussische opponent kansloos.

Het is voor de negentienjarige Gauff de eerste Grand Slam-titel uit haar carrière. De als zesde geplaatste Gauff stond voor de tweede keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar verloor ze in de eindstrijd van Roland Garros van de Poolse Iga Swiatek.

Gauff is de eerste Amerikaanse winnares van de US Open sinds Sloane Stephens in 2017. Ze is bovendien de derde Amerikaanse tiener die het toernooi wint. Alleen Tracy Austin (1979 en 1981) en Serena Williams (1999) gingen haar in het open tijdperk voor.

De 25-jarige Sabalenka had haar tweede Grand Slam-titel kunnen pakken. Begin dit jaar won zij de Australian Open. Schrale troost voor Sabalenka: ze is vanaf maandag wel de nieuwe nummer één van de wereld. Gauff bezet op de nieuwe mondiale ranglijst de derde plek.