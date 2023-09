Djokovic stuit opmars sensatie Shelton en treft Medvedev in finale US Open

Novak Djokovic heeft vrijdag voor de tiende keer in zijn carrière de finale van de US Open bereikt. De Serviër maakte in de halve eindstrijd een einde aan de opmars van de Amerikaanse tennissensatie Ben Shelton.

In de finale neemt Djokovic het op tegen Daniil Medvedev die te sterk was voor Carlos Alcaraz.

De 36-jarige Djokovic rekende in drie sets af met de zestien jaar jongere Shelton: 6-3, 6-2 en 7-6 (4). De nummer twee van de wereld besliste de partij na ruim 2,5 uur op zijn tweede matchpoint.

Djokovic jaagt in New York op zijn vierde US Open-titel. In 2018 won hij het toernooi voor het laatst en ook in 2011 en 2015 was hij de sterkste. In 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 en 2021 haalde de 23-voudig Grand Slam-winnaar ook de finale, maar verloor hij.

Shelton is aan een indrukwekkende opmars bezig. Vorig jaar stond de Amerikaan nog 570e op de wereldranglijst en inmiddels is hij mede dankzij een kwartfinaleplek op de Australian Open naar de 47e plaats gestegen. Op de US Open verraste hij met zeges op onder meer Frances Tiafoe en Tommy Paul.

Ben Shelton kreeg het Amerikaanse publiek regelmatig op de banken. Foto: AFP

Shelton verzuimt setpunt te benutten

Waar Shelton in zijn vorige vijf partijen op de US Open slechts vier sets afstond, kon hij het Djokovic in de eerste twee sets niet lastig maken. De nummer 47 van de wereld verloor in de zesde game zijn opslag en wist de achterstand in de eerste set niet meer te repareren.

In de tweede set moest Shelton ook snel zijn service inleveren. Djokovic liep vervolgens uit naar 5-2 en serveerde de set zonder problemen uit.

Djokovic leek op weg naar een eenvoudige zege toen hij in de derde set een 4-2-voorsprong nam, maar Shelton gaf zich nog niet gewonnen. Met een aantal fraaie punten knokte het toptalent zich terug en kreeg hij op 5-4 een setpunt, maar die verzuimde hij te benutten.

Djokovic raakte niet van slag door de plotselinge opleving van Shelton en kwam een game later weer een break voor. Vervolgens mocht de Serviër voor de wedstrijd serveren, maar hij liet een matchpoint onbenut en werd teruggebroken. In de tiebreak maakte Djokovic het alsnog af.

Herhaling Wimbledon-finale blijft uit

Djokovic neemt het in de finale van de US Open op tegen Medvedev. De Rus was verrassend in vier sets te sterk voor de twintigjarige Alcaraz. Het werd 7-6 (3), 6-1, 3-6 en 6-3. De halve finale duurde ruim drie uur en een kwartier.

Door de nederlaag van Alcaraz blijft een herhaling van de spectaculaire Wimbledon-finale uit. Daarin was de Spanjaard nipt te sterk voor Djokovic. In plaats daarvan wordt het een herhaling van de finale van de US Open in 2021. Medvedev versloeg Djokovic toen.