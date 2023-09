Alcaraz verslikt zich in Medvedev en loopt Djokovic mis in finale US Open

Titelverdediger Carlos Alcaraz is in de nacht van vrijdag op zaterdag verrassend uitgeschakeld op de US Open. De Spaanse titelverdediger verloor in de halve eindstrijd verrassend van Daniil Medvedev.

Daardoor loopt Alcaraz een ontmoeting met Novak Djokovic mis. Een paar uur eerder maakte de Serviër een einde aan de opmars van de twintigjarige Amerikaan Ben Shelton.

De 27-jarige Medvedev was in vier sets te sterk voor Alcaraz, de mondiale nummer één. Het werd 7-6 (3), 6-1, 3-6 en 6-3. De halve finale duurde ruim drie uur en een kwartier.

Door de nederlaag van Alcaraz blijft een herhaling van de spectaculaire Wimbledon-finale uit. Daarin was de Spanjaard nipt te sterk voor Djokovic. In plaats daarvan wordt het een herhaling van de finale van de US Open in 2021. Medvedev versloeg Djokovic toen.

Het was de eerste en vooralsnog laatste keer dat Medvedev een Grand Slam-titel pakte. Een jaar later stond hij ook in de finale van de Australian Open, maar toen was Rafael Nadal in vijf sets nipt te sterk.

Novak Djokovic kan zondag voor de vierde keer de US Open winnen. Foto: Getty Images

Djokovic staat geen set af aan Shelton

De 36-jarige Djokovic rekende in drie sets af met de zestien jaar jongere Shelton: 6-3, 6-2 en 7-6 (4). De nummer twee van de wereld besliste de partij na ruim 2,5 uur op zijn tweede matchpoint.

Djokovic jaagt in New York op zijn vierde US Open-titel. In 2018 won hij het toernooi voor het laatst en ook in 2011 en 2015 was hij de sterkste. In 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 en 2021 haalde de 23-voudig Grand Slam-winnaar ook de finale, maar verloor hij.

Shelton is aan een indrukwekkende opmars bezig. Vorig jaar stond de Amerikaan nog 570e op de wereldranglijst en inmiddels is hij mede dankzij een kwartfinaleplek op de Australian Open naar de 47e plaats gestegen. Op de US Open verraste hij met zeges op onder meer Frances Tiafoe en Tommy Paul.