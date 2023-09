Toptalent Gauff naar US Open-finale, Sabalenka voorkomt Amerikaans onderonsje

De finale van de US Open gaat zaterdagavond tussen Coco Gauff en Aryna Sabalenka. De Amerikaanse rekende donderdagavond af met de Tsjechische Karolína Muchová, waarna Sabalenka in een thriller de Amerikaanse Madison Keys de baas was.

Sabalenka, die door de relatief vroege uitschakeling van Iga Swiatek de nummer één van de wereld wordt, kreeg Keys pas in de supertiebreak op de knieën: 0-6, 7-6 (1) en 7-6 (5). De negentienjarige Gauff won in twee sets van Muchová: 6-4 en 7-5.

Tijdens het eerste bedrijf in haar duel met de als zeventiende geplaatst Keys was Sabalenka werkelijk geen schim van de speler die tot donderdag nog geen set had ingeleverd tijdens dit toernooi. De servicespecialist uit Belarus stapelde fout op fout, waardoor Keys betrekkelijk eenvoudig naar de setwinst snelde.

Het breekpunt in de wedstrijd was de tiende game in het tweede bedrijf, toen de Amerikaanse voor de zege serveerde, maar bezweek onder de druk. Sabalenka sleepte een tiebreak uit het vuur, waarin ze met harde hand heerste: 7-1.

In de beslissende set gaf Keys opnieuw een break voorsprong uit handen, waarna de toekomstige wereldranglijstaanvoerder het gedecideerd afmaakte in de supertiebreak.

Voor Sabalenka wordt het de tweede Grand Slam-finale van 2023; begin dit jaar zegevierde ze tegen Elena Rybakina op de Australian Open. Op Roland Garros en Wimbledon reikte ze tot de halve eindstrijd.

Madison Keys feliciteert Aryna Sabalenka met haar zege in de halve finale van de US Open. Foto: Getty Images

Gauff heeft liefst zes matchpoints nodig

Gauff profiteerde in haar partij tegen Muchová van een dramatische start van de Tsjechische. Razendsnel stond het 5-1, maar Muchová knokte zich terug tot 5-4. De comeback kwam te laat voor de setwinst. In het tweede bedrijf toonde Gauff zich eveneens de sterkste, al had de Amerikaanse zes matchpoints nodig om de klus te klaren.

Na de eerste game van de tweede set lag de partij 49 minuten stil als gevolg van een actie van klimaatactivisten, van wie één zich met zijn blote voeten had vastgelijmd aan de tribune.

In 2022 stond Gauff, die al jaren wordt gezien als een potentiële wereldtopper, in de finale van Roland Garros. Daarin ging ze onderuit tegen Swiatek. Op de US Open kwam ze tot dit jaar nooit verder dan de laatste acht.

De halve finales bij de mannen gaan tussen Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev en Novak Djokovic en Ben Shelton, die dit toernooi doorbreekt.