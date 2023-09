Van de Zandschulp fit voor Davis Cup Finals: 'Gaat iedere dag beter'

Botic van de Zandschulp is fit om te spelen met Nederland in de groepsronde van de Davis Cup Finals in het Kroatische Split. De 27-jarige tennisser speelde nog maar drie partijen sinds hij hersteld is van zijn enkelblessure, maar is dinsdag inzetbaar tegen Finland.

"Ik ben fit genoeg, anders was ik hier ook niet geweest. Ik heb op de US Open gespeeld. Als ik dinsdag moet spelen, kan ik spelen", zegt hij over het eerste duel in de groep met verder de Verenigde Staten en Kroatië. "Het gaat beter dan een aantal weken geleden. Het is best snel gegaan, ik ben naar Amerika gegaan en heb daar toch nog kunnen spelen, wat ik niet had verwacht."

De Nederlander dacht dat hij eigenlijk helemaal niet zou spelen in de VS. Hij verloor een partij op het toernooi van Winston-Salem en kwam op de US Open tot de tweede ronde, waarin hij verloor van de Brit Daniel Evans. "Elke dag gaat het beter. Het is nog niet hoe het moet zijn, maar het is goed genoeg om mee te spelen."

Van de Zandschulp ging na Wimbledon in de trainingen door zijn enkel en had een zo goed als afgescheurde enkelband. Hij zat enkele weken thuis in een softcase, een soort flexibel gips. In het voorjaar kampte hij ook al met een voetblessure.

"Mijn linkervoet is wel aan de beurt geweest dit jaar", zegt hij. "Het is al een tijdje niet goed en ik heb al vijf maanden pijn aan mijn voet. Dat maakt het niet gemakkelijker, maar het is iets waar ik op het moment mee moet omgaan. Ik hoop dat ik dit hoofdstuk aan het einde van het jaar kan afsluiten."

Foto: Getty Images

'Als ik geen vertrouwen in mijn voet zou hebben, zou ik niet spelen'

Ook mentaal heeft die linkervoet impact op Van de Zandschulp. "Ik wil ook mijn beste tennis spelen en vrijuit kunnen spelen. Dat is op sommige momenten lastig. Ik heb wedstrijden nodig om weer het gevoel te krijgen met bewegen. Dat gaat in trainingen best goed, ik hoop dat ook weer in wedstrijden te krijgen."

Zodra hij de baan op gaat, doet Van de Zandschulp dat met vertrouwen. "Als ik geen vertrouwen in mijn voet zou hebben, zou ik niet spelen. Als je niet vertrouwt op je bewegen, dan is het hedendaags tennis heel moeilijk. Op zich kan ik goed bewegen. Het is af en toe nog een beetje onwennig, maar het is niet zo dat ik bang ben om de hoek in te gaan."