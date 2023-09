Toptennisster Osaka mikt op comeback na zwangerschap en mentale problemen

Naomi Osaka keert volgend seizoen terug op de tennisbaan. De Japanse topspeelster lag er een jaar uit vanwege onder meer mentale problemen, maar kondigde donderdag haar comeback aan.

"Ik heb de afgelopen tijd veel wedstrijden gekeken en toen dacht ik vaak: ik wou dat ik weer speelde", vertelde Osaka in New York, waar ze te gast was op de US Open. De 25-jarige Japanse won het Amerikaanse Grand Slam-toernooi in 2018 en 2020.