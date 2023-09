Sabalenka klopt Zheng en bereikt voor derde jaar op rij halve finales US Open

Aryna Sabalenka heeft woensdag voor het derde jaar op rij de halve finales van de US Open bereikt. De Belarussische was in twee sets te sterk voor de Chinese Zheng Qinwen: 6-1 en 6-3.

De 25-jarige Sabalenka had een uur en veertien minuten nodig om zich van haar vijf jongere tegenstandster te voldoen. In de eerste set stond ze alleen de zesde game (5-1) af. In de tweede set pakte Sabalenka in de zevende game een break voorsprong (4-3) waarna ze de partij op haar naam schreef.

In de halve eindstrijd neemt Sabalenka het op tegen de Amerikaanse Madison Keys of Markéta Vondrousová uit Tsjechië. Die kwartfinalewedstrijd staat in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) op het programma.

Voor Sabalanka, die volgende week zeker is van de nummer 1-positie, waren de halve finales de laatste twee jaar ook haar eindstation. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Amerikaanse Coco Gauff en de Tsjechische Karolína Muchová.

Woensdagavond (Nederlandse tijd) staat bij het mannentoernooi de kwartfinale tussen Daniil Medvedev en Andrey Rublev op het programma. In de nacht van woensdag op donderdag neemt Carlos Alcaraz het op tegen Alexander Zverev. Novak Djokovic en Ben Shelton zijn al zeker van halvefinaleplekken.