Djokovic klopt Fritz en is één zege verwijderd van vierde Grand Slam-finale dit jaar

Novak Djokovic heeft dinsdag met overmacht de halve finales van de US Open bereikt. De Serviër won in drie sets van Taylor Fritz (6-1, 6-4 en 6-4) en is hard op weg naar zijn vierde Grand Slam-finale van het seizoen.

Fritz verloor tot de partij met Djokovic nog geen set, maar was in het eerste bedrijf direct kansloos. In de tweede set startte de 25-jarige Fritz nog sterk met een lovegame, maar had de 36-jarige Djokovic vervolgens genoeg aan één break.

In de derde set gaf Fritz zich niet zomaar gewonnen tegen de elf jaar oudere Djokovic. De Amerikaan kreeg meerdere kansen om Djokovic te breken en deed dat ook één keer. Djokovic sloeg een game later alweer terug en besliste de partij na 2 uur en 38 minuten.

Hoewel Djokovic in straight sets won, waren er toch frustraties bij de 23-voudig Grand Slam-winnaar. Hij ergerde zich in de derde set aan een toeschouwer, die volgens hem te veel lawaai maakte. Desondanks benutte hij niet veel later dus zijn tweede matchpoint.

Met de plek in de halve finales schrijft Djokovic wederom geschiedenis. Hij is met 47 deelnames aan de halve finales van een Grand Slam-toernooi recordhouder in het open tijdperk. Tot zijn succes in New York deelde hij het record met Roger Federer (46 zeges).

Kwartfinales US Open Novak Djokovic-Taylor Fritz 6-1, 6-4 en 6-4

Djokovic kan in New York kroon op topseizoen zetten

In de halve finales neem Djokovic het sowieso op tegen een Amerikaan. De winnaar van de partij tussen Ben Shelton en Frances Tiafoe is namelijk de volgende opponent van Djokovic. Dat Amerikaanse onderonsje vindt woensdag (Nederlandse tijd) plaats.

Mocht Djokovic ook met Shelton of Tiafoe afrekenen, dan staat hij voor de vierde keer dit kalenderjaar in een Grand Slam-finale. Eerder won hij de Australian Open en Roland Garros. Alleen op Wimbledon verloor hij de finale (van Carlos Alcaraz).

Mogelijk wacht in de finale een nieuwe krachtmeting tussen Djokovic en Alcaraz. De Spanjaard, met wie Djokovic recent op het Masters-toernooi van Cincinnati nog een fraai duel uitvocht, speelt in de nacht van woensdag op donderdag zijn kwartfinale tegen Alexander Zverev.