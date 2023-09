Gauff bereikt halve finales US Open en treedt in voetsporen van Serena Williams

Coco Gauff heeft dinsdag op overtuigende wijze de halve finales van de US Open bereikt. Voor eigen publiek had de Amerikaanse het opvallend makkelijk tegen de Letse Jelena Ostapenko: 6-0 en 6-2.

Gauff was op voorhand gewaarschuwd voor Ostapenko, die in de vorige ronde de mondiale nummer één Iga Swiatek nog naar huis stuurde. Van een nieuwe stunt was geen moment sprake: binnen 21 minuten ging de eerste set al met 6-0 naar Gauff.

Ook in het tweede bedrijf had Ostapenko (WTA-21) weinig in te brengen tegen de nummer zes van de wereld. Gauff besliste de wedstrijd op haar derde matchpoint en staat voor de eerste keer in de halve finales van het Grand Slam-toernooi in haar thuisland.

Met het bereiken van de halve finales schrijft de negentienjarige Gauff geschiedenis. Ze is de eerste Amerikaanse tiener die zich bij de laatste vier van de US Open voegt sinds Serena Williams in 2001. Williams won in haar carrière 23 Grand Slams.

Het aantal gewonnen Grand Slams staat bij Gauff nog op nul. Wel is het toptalent in New York bezig aan haar beste toernooi van het Grand Slam-seizoen. Vorig jaar bereikte ze nog de finales van Roland Garros, waarin ze verloor van Iga Swiatek.

In de halve finales wacht voor Gauff een partij tegen Sorana Cîrstea of Karolina Muchová. De andere kwartfinales, inclusief de partij tussen de nieuwe mondiale nummer één Aryna Sabalenka en Zheng Qinwen, vinden woensdag (Nederlandse tijd) plaats.