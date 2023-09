Nieuwe nummer één van de wereld Sabalenka bereikt kwartfinales US Open

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Aryna Sabalenka heeft dinsdag de kwartfinales van de US Open bereikt. De huidige nummer twee van de wereld gaf daarmee glans aan het veroveren van de eerste plek van de WTA-ranglijst ten koste van Iga Swiatek.

De 25-jarige Sabalenka was duidelijk een maatje te groot voor Daria Kasatkina, die de veertiende plaats op de mondiale ranglijst bezet. Het werd 6-1 en 6-3 voor de Belarussische.

Maandag werd duidelijk dat Sabalenka de eerste plaats op de wereldranglijst na 75 weken overneemt van Swiatek. De jonge Poolse ging in de achtste finales onderuit tegen haar angstgegner Jelena Ostapenko, van wie ze alle vier ontmoetingen in haar carrière verloor.

De uitschakeling van Swiatek verbaasde Sabalenka. "Ik twijfelde er niet aan dat ze de finale zou halen", zei ze na haar overwinning op Ostapenko in New York. "Ik keek uit naar een wedstrijd tegen haar."

Woensdag zet Sabalenka tegen de Chinese Zheng Qinwen (WTA-23) de jacht op haar tweede Grand Slam-titel voort. Begin dit jaar won ze de Australian Open. Zheng versloeg Ons Jabeur, de verliezend finalist van vorig jaar en de nummer vijf van de wereld, met 6-1 en 6-3. Ze is voor het eerst kwartfinalist op een Grand Slam.

Op de vorige twee edities van de US Open bleef Sabalenka, die al jaren in de mondiale top tien staat, steken in de kwartfinales. Dat gebeurde haar dit jaar ook op Roland Garros en Wimbledon.