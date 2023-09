Alcaraz stoot door naar kwartfinales US Open, Zverev klopt Sinner in thriller

Carlos Alcaraz heeft maandag eenvoudig de kwartfinales op de US Open bereikt. De Spaanse titelverdediger was te sterk voor de Italiaan Matteo Arnaldi: 6-3, 6-3 en 6-4. Jannik Sinner redde het in een marathonpartij niet tegen Alexander Zverev.

De twintigjarige Alcaraz had in New York weinig moeite met de twee jaar oudere Arnaldi. De Wimbledon-winnaar maakte in de eerste set het verschil met een break bij 3-2 en liet zijn tegenstander niet meer terugkomen.

De nummer één van de wereld nam meteen een 2-0-voorsprong in de tweede set en maakte die af met een tweede break bij 5-3. Arnaldi (ATP-61) brak Alcaraz in de tweede set, maar die toonde veerkracht. Tweevoudig Grand Slam-winnaar Alcaraz zou in de finale opnieuw Novak Djokovic kunnen treffen. De twee speelden in juli ook al tegen elkaar in de Wimbledon-finale

Alcaraz speelt in de kwartfinales tegen Zverev, die na een partij tegen Sinner van vier uur en drie kwartier als winnaar van de baan stapte. De nummer twaalf van de wereld versloeg de mondiale nummer zes met 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 en 6-3.

De US Open is het enige Grand Slam-toernooi waar Zverev de finale haalde. Dat lukte hem in 2020. Een jaar later was hij halvefinalist in New York. Vorig jaar ontbrak de 26-jarige Duitser.

Daniil Medvedev (ATP-3) versloeg Alex De Minaur met 2-6, 6-4, 6-1 en 6-2. Hij treft nu zijn goede vriend Andrey Rublev, die bovendien de peetoom van zijn dochter is. De twee troffen elkaar ook in de kwartfinales van 2020; toen won Medvedev.