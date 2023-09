Alcaraz stoot door naar kwartfinales US Open, Pegula verrassend uitgeschakeld

Carlos Alcaraz heeft maandag eenvoudig de kwartfinales op de US Open bereikt. De Spaanse titelverdediger was te sterk voor de Italiaan Matteo Arnaldi: 6-3, 6-3 en 6-4. Bij de vrouwen werd Jessica Pegula verrassend uitgeschakeld.

De twintigjarige Alcaraz had in New York weinig moeite met de twee jaar oudere Arnaldi. De Wimbledon-winnaar maakte in de eerste set het verschil met een break bij 3-2 en liet zijn tegenstander niet meer terugkomen.

De nummer één van de wereld nam meteen een 2-0-voorsprong in de tweede set en maakte deze af met een tweede break bij 5-3. Arnaldi (ATP-61) brak in het derde bedrijf de opslag van Alcaraz, maar de Spanjaard draaide de set met twee breaks weer om.

Alcaraz speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Jannik Sinner. Alcaraz zou in de finale opnieuw Novak Djokovic kunnen treffen. De twee speelden in juli ook al tegen elkaar in de Wimbledon-finale.

Jessica Pegula haalde niet haar niveau tegen Madison Keys. Foto: AP

Keys verrast tegen Pegula

Pegula, de nummer drie van de plaatsingslijst, werd in het vrouwentoernooi verrassend uitgeschakeld. De Amerikaanse verloor in de achtste finales van haar landgenote Madison Keys, die in de eerste ronde Arantxa Rus versloeg.

Keys, in 2017 finaliste op de US Open, won opvallend simpel van Pegula: 6-1 en 6-3. De nummer zeventien van de wereld treft nu Markéta Vondrousová (WTA-9). De Tsjechische versloeg de Amerikaanse Peyton Stearns in drie sets.