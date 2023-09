Djokovic bereikt kwartfinales US Open en houdt zicht op 24e Grand Slam-titel

Novak Djokovic heeft maandag vrij probleemloos de kwartfinales van de US Open bereikt. De nummer twee van de wereld blijft daarmee op koers voor het winnen van zijn 24e Grand Slam-toernooi.

Djokovic was zonder setverlies te sterk voor de Kroaat Borna Gojo. Het werd 6-2, 7-5 en 6-4 in het Arthur Ashe Stadium. De 36-jarige Serviër strijdt met Taylor Fritz, van wie hij alle zeven vorige ontmoetingen won, om een plek in de halve eindstrijd.

Fritz (ATP-9) plaatste zich eveneens zonder een set in te leveren voor de kwartfinales. De Amerikaan was een maatje te groot voor de Zwitser Dominic Stricker: 7-6 (2), 6-4 en 6-4.

"Ik wist dat Borna een sterke speler is met machtige slagen. Vooral zijn service en forehand zijn grote wapens. En hij beweegt vrij goed voor zo'n grote kerel", zei Djokovic. "De sleutel lag in het neutraliseren van zijn opslag. Ik ben blij dat ik er zonder setverlies doorheen ben gekomen."

Djokovic ontbrak vorig jaar in New York. Hij mocht de Verenigde Staten niet in, omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen COVID-19. De Serviër won de US Open in 2011, 2015 en 2018. Met 23 Grand Slam-titels heeft hij het record al in handen.