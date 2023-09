Swiatek strandt tegen angstgegner op US Open, Sabalenka nieuwe nummer één

Iga Swiatek is maandag uitgeschakeld op de US Open en verliest daarmee haar leidende positie op de wereldranglijst. De 22-jarige Poolse wordt na het toernooi afgelost door Aryna Sabalenka als nummer één van de wereld.

Swiatek moest in New York in de achtste finales haar meerdere erkennen in Jelena Ostapenko, de Roland Garros-winnares van 2017. Het werd 3-6, 6-3 en 6-1 voor de nummer 21 van de wereld.

Opvallend genoeg verloor Swiatek, die tijdens deze US Open in drie partijen pas negen games had afgestaan, vier van de vier ontmoetingen met Ostapenko. Ostapenko staat in de kwartfinales tegenover de Amerikaanse Coco Gauff.

Door haar nederlaag komt er voor Swiatek na 75 weken een einde aan haar status als nummer één van de wereld. Sabalenka wordt de 29e speelster die zich op de eerste plek van de WTA-ranglijst meldt.

Vorig jaar schreef Swiatek de US Open nog op haar naam. Dit jaar was de jonge Poolse de beste op Roland Garros. Ze won het graveltoernooi in Parijs ook in 2020 en 2022.

Sabalenka behoort al jaren tot de top

Sabalenka hoopt in de nacht van maandag op dinsdag in tegenstelling tot Swiatek wél de kwartfinales te halen. De 25-jarige Belarussische speelt dan tegen de Russische Daria Kasatkina (WTA-14).