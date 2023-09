Gauff maakt einde aan opmars teruggekeerde Wozniacki op US Open

Coco Gauff heeft zondag de opmars van Caroline Wozniacki op de US Open beëindigd. De Amerikaanse was in de achtste finales te sterk voor de Deense, die eind juni haar rentree aankondigde.

De pas negentienjarige Gauff was in drie sets te sterk voor de veertien jaar oudere Wozniacki: 6-3, 3-6 en 6-1. De nummer zes van de wereld besliste de partij na zo'n twee uur op haar tweede matchpoint.

Wozniacki begon met een break uitstekend aan de partij, maar Gauff knokte zich terug en pakte de eerste set. Vervolgens trok de voormalige nummer één van de wereld de stand gelijk, waardoor er een beslissende set aan te pas moest komen. Daarin was Gauff duidelijk de sterkste.

Eind juni maakte Wozniacki bekend dat ze na ruim drie jaar weer ging tennissen. Een paar uur daarna kreeg ze al een wildcard voor de US Open. Bij het Grand Slam-toernooi in New York was ze in 2009 en 2014 verliezend finalist.

In aanloop naar de US Open speelde Wozniacki drie partijen, waarvan ze er één won. Eerder deze week versloeg de enkelvoudig Grand Slam-winnares wel Tatiana Prozorova, Petra Kvitová en Jennifer Brady.

Caroline Wozniacki maakte na drie jaar afwezigheid haar rentree. Foto: Getty Images

Gauff mogelijk tegen Swiatek

Gauff speelt in haar volgende partij mogelijk tegen Iga Swiatek. De nummer één van de wereld neemt het later op de dag op tegen de Letse Jelena Ostapenko.