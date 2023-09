'Nachtdiensten' op US Open zitten Medvedev dwars: 'Voelde me slecht'

Daniil Medvedev baalt van zijn gedwongen nachtwerk tijdens de US Open. De 27-jarige Rus was in de nacht van zaterdag op zondag pas om 1.30 uur lokale tijd klaar met zijn (gewonnen) derderondewedstrijd tegen Sebastián Báez.

Ook in zijn vorige partij, tegen de Australiër Christopher O'Connell, moest Medvedev tot na middernacht door in New York. Tegen Báez had de Rus nog het geluk dat hij slechts drie sets (6-2, 6-2 en 7-6) nodig had om zich te scharen onder de laatste zestien.

"Dit is zo zwaar, ik wil nu gewoon gaan slapen. Het is goed dat we niet pas om 4.00 uur klaar waren", zei een cynische Medvedev na zijn overwinning.

"Om 23.00 uur beginnen met je wedstrijd is slopend. Deze keer besloot ik niet te gaan slapen voor mijn wedstrijd. Ik voelde me slecht op de baan en was heel nerveus."

Volg nieuws over de US Open Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Wedstrijden die tot diep in de nacht doorgaan, zijn de laatste jaren schering en inslag op de US Open. Om de televisiekijker te behagen, begint de avondsessie om 19.00 uur.

In de regel staan er vanaf dat moment twee wedstrijden gepland op de twee hoofdbanen. Als een van die duels uitmondt in een marathonpartij is er al snel sprake van nachtwerk. Vorig jaar ging de kwartfinale tussen de uiteindelijke eindwinnaar Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zelfs door tot 2.50 uur.

De Spanjaard zit ook nu nog in het toernooi; in de achtste finale wacht hem een ontmoeting met de Italiaan Matteo Arnaldi. Medvedev moet het opnemen tegen Alex de Minaur uit Australië.