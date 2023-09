Titelhouder Alcaraz staat één set af aan Evans en bereikt vierde ronde US Open

Carlos Alcaraz heeft zaterdag op overtuigende wijze de vierde ronde van de US Open bereikt. De titelhouder versloeg de Brit Dan Evans in vier sets. Het werd 6-2, 6-3, 4-6 en 6-3.

De twintigjarige Alcaraz had het alleen in de derde set moeilijk met zijn dertien jaar oudere opponent. De nummer één van de wereld moest zich bij een stand van 5-4 op het vijfde setpoint gewonnen geven en verloor voor het eerst dit toernooi een set. De partij was in iets meer dan drie uur gespeeld.

Alcaraz versloeg vorig jaar in de finale de Noor Casper Ruud in vier sets. Het betekende zijn eerste Grand Slam-titel. Dit jaar was hij op Wimbledon voor de tweede keer de beste op een Grand Slam. Hij versloeg daar in de eindstrijd Novak Djokovic, die hij ook in New York pas in de finale kan tegenkomen.