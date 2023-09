Titelhoudster Swiatek dendert door naar achtste finales US Open, maar baalt ook

Iga Swiatek heeft zich zondag met speels gemak geplaatst voor de achtste finales van de US Open. De nummer één van de wereld gunde de Sloveense Kaja Juvan slechts één game, maar was niet blij met haar overwinning.

De 22-jarige Swiatek versloeg Juvan, de mondiale nummer 145, met 6-0 en 6-1. De partij op Flushing Meadows duurde slechts vijftig minuten.

Waar Swiatek in haar vorige partij nog wat moeite had met de Australische Daria Saville, beleefde de Poolse in de derde ronde een eenvoudige dag. Zo trok ze de eerste set binnen 24 minuten naar zich toe.

Swiatek leek af te stevenen op een double bagel, maar in de vierde game van de tweede set pakte Juvan eindelijk een game. Daarna stond de titelverdedigster nog maar twee punten af.

Iga Swiatek en Kaja Juvan na afloop van de partij. Foto: AFP

'Had het gevoel alsof ik tegen mijn zus speelde'

Swiatek en Juvan zijn al jaren goede vriendinnen. De Poolse was daarom niet echt blij met haar overwinning. "Ik vond het niet echt leuk om van mijn beste vriendin te winnen", zei ze. "Ik had het gevoel alsof ik tegen mijn zus speelde, want ik ken haar al zo lang. Ik heb niet zoveel vriendinnen, maar zij is er zeker één."

In de achtste finales neemt Swiatek het op tegen de als twintigste geplaatste Letse Jelena Ostapenko of de Amerikaanse Bernarda Pera. Die spelen later op de dag tegen elkaar.