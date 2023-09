Van de Zandschulp gaat na sterke start onderuit en loopt Alcaraz mis op US Open

Botic van de Zandschulp is donderdag in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De nummer 65 van de wereld verloor na een goede start van de Brit Dan Evans: 6-1, 1-6, 3-6 en 3-6.

De 27-jarige Van de Zandschulp begon voortvarend op baan 11 van Flushing Meadows. Hij brak zijn zes jaar oudere opponent in de openingsset twee keer en benutte na iets meer dan een half uur zijn tweede setpoint.

Daarna krikte Evans zijn niveau op, iets waar Van de Zandschulp geen antwoord op had. De Nederlander produceerde in totaal 38 onnodige fouten, terwijl Evans maar 15 onnodige missers maakte. Na 2 uur en 41 minuten benutte Evans zijn derde matchpoint.

In de slotfase leek Van de Zandschulp een voet bezeerd te hebben. In aanloop naar de US Open was de nummer twee van Nederland anderhalve maand uit de roulatie met een enkelblessure. Kort daarvoor zat een voetblessure hem dwars.

Evans neemt het in de volgende ronde op tegen titelverdediger Carlos Alcaraz. De Spanjaard had het in zijn tweederondepartij een set lastig met de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Het werd in het Arthur Ashe Stadium 6-3, 6-1 en 7-6 (4).

Botic van de Zandschulp feliciteert Dan Evans na afloop. Foto: Getty Images

Geen Nederlanders meer in enkelspel US Open

Vorig jaar verloor Van de Zandschulp ook in de tweede ronde van de US Open. In 2021 haalde hij bij zijn debuut nog de kwartfinales, waarin hij verloor van Daniil Medvedev.

De Veenendaler gaat zich nu voorbereiden op de groepsfase van de Davis Cup Finals. Nederland neemt het half september in de Kroatische stad Split op tegen Kroatië, Finland en de Verenigde Staten.

Van de Zandschulp was de laatste Nederlander die nog actief was in het enkelspel van de US Open. Tallon Griekspoor en Arantxa Rus werden dinsdag in de eerste ronde uitgeschakeld.