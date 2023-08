Teruggekeerde Wozniacki knap verder op US Open, oud-finalist Ruud strandt

Caroline Wozniacki beleeft voorlopig een uitstekende terugkeer op de US Open. De voormalige nummer één van de wereld plaatste zich donderdag dankzij een knappe zege op Petra Kvitová voor de derde ronde. Bij de mannen strandde met Casper Ruud een speler van naam.

Wozniacki trof met Kvitová de nummer elf van de wereld. De 33-jarige Deense trok de overwinning in het Arthur Ashe Stadium in ruim twee uur naar zich toe: 7-5 en 7-6 (5).

Eind juni maakte Wozniacki bekend dat ze na ruim drie jaar weer ging tennissen. Een paar uur daarna kreeg ze al een wildcard voor de US Open, het toernooi waarop ze in 2009 en 2014 verliezend finalist was.

In de aanloop naar het Grand Slam-toernooi speelde Wozniacki drie partijen, waarvan ze er één won. Ze begon de US Open onlangs met een zege op de jonge Russin Tatiana Prozorova.

"Als je het mij drie jaar geleden had gevraagd, zou ik hebben gezegd: ik kom hier nooit meer terug", zei Wozniacki nadat ze Kvitová had verslagen. "Het voelt erg bijzonder om terug te zijn en van de nummer elf van de wereld te winnen." Ze stuit nu op de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA-433).

Casper Ruud stapt gedesillusioneerd van de baan na zijn verrassende nederlaag. Foto: AP

Ruud kan nieuwe finale vergeten

Bij de mannen zit de US Open erop voor Ruud. De 24-jarige Noor reikte vorig jaar nog tot de finale in New York. Nu moest hij al in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Chinees Zhang Zhizhen: 4-6, 7-5, 2-6, 6-0, 2-6.

De 26-jarige Zhang schreef historie met zijn overwinning. Niet eerder won een Chinese tennisser van een speler uit de mondiale top vijf. Ruud is de huidige nummer vijf van de wereld.