Tennissers ruiken wiet op US Open: 'Lijkt de woonkamer van Snoop Dogg wel'

Een aantal tennissers op de US Open heeft zich uitgesproken over een wietlucht, die vooral op baan 17 hangt. De geur is onder anderen Alexander Zverev en Maria Sakkari opgevallen.

"Het lijkt daar de woonkamer van Snoop Dogg wel", zei Zverev. De nummer twaalf van de wereld haalde dinsdag op baan 17 de tweede ronde ten koste van de Australiër Aleksandar Vukic.

Volgens de 26-jarige Duitser zorgde de sterke geur voor flink wat afleiding tijdens zijn met 6-4, 6-4 en 6-4 gewonnen partij. "Oh my god, die lucht hangt echt overal. De hele baan ruikt daar naar wiet."

Nummer acht van de wereld Sakkari speelde ook op baan 17, waar ze verrassend verloor van de Spaanse Rebeka Masarova. "Soms ruik je er eten, soms sigaretten en soms wiet", vertelde Sakkari.

De 28-jarige Griekse betwijfelt of er iets aan te doen is. "We hebben er geen controle over. We bevinden ons in een open ruimte. Achter de baan ligt een park. Mensen kunnen doen wat ze willen."

Geur komt waarschijnlijk uit park

Vermoedelijk komt de wietlucht inderdaad uit het aangrenzende Corona Park. De Amerikaanse tennisbond USTA onderzocht de situatie en vond geen bewijs dat een van de toeschouwers op baan 17 een joint rookte.