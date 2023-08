Alcaraz kan krachten sparen op US Open, Venus Williams direct kansloos onderuit

Carlos Alcaraz heeft woensdag eenvoudig de volgende ronde van de US Open bereikt. De titelverdediger en nummer één van de wereld zag zijn tegenstander in de tweede set opgeven. In het vrouwentoernooi ging Venus Williams kansloos onderuit.

Alcaraz' Duitse tegenstander Dominik Köpfer hield het in de tweede set voor gezien, nadat hij in de eerste set door zijn enkel was gegaan. Het stond op dat moment 6-2 en 3-2 voor de Spanjaard

In de volgende ronde stuit Alcaraz op Lloyd Harris. De Zuid-Afrikaan was in de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Argentijn Guido Pella: 7-6 (5), 6-4 en 6-4. De winnaar van het duel tussen Alcaraz en Harris treft Botic van de Zandschulp.

Jannik Sinner plaatste zich ook voor de volgende ronde. De Italiaanse nummer zes van de wereld versloeg de Duitser Yannick Hanfmann in drie sets: 6-3, 6-1 en 6-1. In de volgende ronde treft hij zijn landgenoot Lorenzo Sonego.

Van de Zandschulp bereikte dinsdagavond al de tweede ronde van de US Open. Zijn Australische tegenstander Jordan Thompson gaf na één set op. Voor Tallon Griekspoor zit het toernooi er al op.

Venus Williams moest al na één partij afscheid nemen van het US Open-publiek. Foto: Getty Images

Venus Williams pakt slechts twee games

Voor Venus Williams zat het bereiken van de tweede ronde er geen moment in. De US Open-winnares van 2000 en 2001 pakte in het Arthur Ashe Stadium op Flushing Meadows slechts twee games tegen de Belgische Greet Minnen: 6-1 en 6-1. De 43-jarige Williams had een wildcard gekregen en was er voor de 24e keer bij.

De 26-jarige Minnen neemt het in de volgende ronde opnieuw op tegen een Amerikaanse. Dan staat ze tegenover de 28-jarige Sachia Vickery, die in de eerste ronde in drie sets won van de Kroatische Donna Vekic: 2-6, 7-5 en 6-2.